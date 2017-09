Penance (serie tv, 2012)

Dopo Tokyo Sonata (2008), Kurosawa Kiyoshi lavora a una miniserie televisiva. L'esperienza acquisita con Seance (2000) gli permette di scrivere un prodotto carico di originalità e tensione.

Il primo episodio di Penance (Shokuzai) si apre all'interno di una scuola elementare. Durante un innocuo gioco tra amiche, una di loro viene brutalmente assassinata. Per le sopravvissute lo shock è talmente grande da far loro dimenticare il volto dell'assalitore. Quindici anni dopo, le quattro donne sono ancora dilaniate dal senso di colpa, incapaci di vivere serenamente e minacciate da una madre ossessionata dal desiderio di vendetta.

Kurosawa affronta il tema dell'espiazione con estrema eleganza, senza rinunciare al suo stile cupo e glaciale e avvalendosi di una fotografia gelida, tendente al grigio scuro. Sin dalla prima puntata si è avvolti da un senso di colpa che vive attraverso le immagini. Le vicende, affrontate singolarmente dalle quattro donne, si dimostrano un ottimo espediente per caratterizzare al meglio la loro vera natura: infantili, passionali, disagiate – caratteristiche che vengono esplorate puntata dopo puntata, con una gestione dei tempi equilibrata e mai forzata. Le interpretazioni sono ottime. Tra tutte spicca la straordinaria Koizumi Kyoko nel ruolo della madre, abile nel dare corpo alle varie sfumature del suo personaggio.

Volendo trovare dei difetti, la storia avrebbe meritato sicuramente maggior sviluppo, specialmente in riferimento ad alcune linee narrative lasciate leggermente aperte, ma in fin dei conti stiamo parlando di un grande regista, capace di creare atmosfere incredibili, non attraverso mezzi subdoli e che possono risultare banali, bensì in forza dei suoi personaggi, enigmatici e repressi.

paese: Giappone

emittente: WOWOW

stagione: 1

numero episodi: 5

anno (prima messa in onda): 2012

regia: Kurosawa Kiyoshi

creatore: Kurosawa Kiyoshi, tratto dal romanzo di Kanae Minato

attori: Koizumi Kyoko, Ando Sakura, Koike Eiko, Chizuru Ikewaki, Aoi Yu



Dim lights Embed Embed this video on your site



.