Far East Film 19: prime anticipazioni

Prime anticipazioni sulla line up del Far East Film Festival 2017, che si svolgerà dal 21 al 29 aprile a Udine. La 19ma edizione del più grande festival europeo dedicato al cinema popolare est asiatico, che vedrà una retrospettiva omaggio al cinema di Hong Kong, con il restauro in 4K di Made in Hong Kong, ha svelato infatti i primi titoli tra i nuovi film.

Si rimane in territorio hongkonghese con l'anteprima internazionale di Love Off the Cuff di Pang Ho-cheung, terza parte della trilogia romantica iniziata con Love in a Puff e proseguita con Love in the Buff (entrambi presentati in passate edizioni del festival). Pang Ho-cheung è anche il produttore di Nail Clipper Romance di Jason Kwan, tratto da un suo racconto, girato alle Hawaii, con protagonista una ragazza che si nutre grazie a... un tagliaunghie. E' poi la volta di Kung Fu Yoga di Stanley Tong, commedia d'azione per famiglie rinvigorita dalla presenza di Jackie Chan. E sempre dall'alveo di Hong Kong più radicale arriva anche The Sleep Curse di Herman Yau, tra i beniamini del festival, che ritorna alle orgini con un film horror gore con protagonista Anthony Wong. A completare il quadro di queste gustose anteprime, il musical romantico taiwanese 52Hz, I Love You di Wei Te-sheng e la coloratissima commedia transgender filippina Die Beautiful di Jun Robles Lana.

Love Off the Cuff di Pang Ho-cheung

Nail Clipper Romance di Jason Kwan

Kung Fu Yoga di Stanley Tong

The Sleep Curse di Herman Yau

52Hz, I Love You di Wei Te-sheng

Die Beautiful di Jun Robles Lana

.