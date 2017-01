1.600 iscrizioni da 28 paesi e regioni per una manifestazione sempre più imponente e sempre più vicina a rappresentare “gli Oscar d’Asia” nell’immaginario collettivo. Gli Asian Film Awards ritornano a Hong Kong, dopo qualche edizione a Macao. Sarà l’Hong Kong Cultural Centre a ospitare il 18 marzo 2017 la proclamazione dei vincitori. Dando un’occhiata alle nomination, diffuse l’11 gennaio, è netta la predominanza dell’Estremo Oriente, dopo anni in cui il resto dell’Asia – specie Medio Oriente e India – erano stati fortemente rappresentati. Tra le nomination 2017 infatti solo una per l’India (attrice non protagonista) e una per l’Iran (sceneggiatura per Asghar Farhadi). Il resto è appannaggio di Giappone, Corea e Cina, con le sue declinazioni taiwanesi e hongkonghesi: poche concessioni per le altre nazioni del continente.

A dominare quantitativamente è The Handmaiden di Park Chan-wook con sei candidature, ma per premi perlopiù tecnici: non figura infatti né come miglior film, né migliore regia, a differenza di I Am Not Madame Bovary di Feng Xiaogang, che vanta cinque nomination tra cui entrambe le categorie più ambite. Cinque menzioni anche per Train to Busan, il travolgente successo di pubblico sudcoreano, mentre gli altri incassi record dell’anno, come Your Name, The Mermaid e Operation Mekong, portano a casa una sola nomination.



Interessante la composizione della rosa dei migliori film, con un beniamino della critica come The Wailing di Na Hong-jin e l’originale scelta di Harmonium di Fukada Koji.



Di seguito tutte le nomination degli Asian Film Awards 2017:



Miglior Film



The Wailing

The Age of Shadows

Harmonium

Godspeed

I Am Not Madame Bovary



Miglior regista



NA Hong-jin - The Wailing

FUKADA Koji - Harmonium

Derek TSANG - Soul Mate

FENG Xiaogang - I Am Not Madame Bovary

Lav DIAZ - The Woman Who Left



Miglior attore



Michael HUI - Godspeed

GONG Yoo - Train to Busan

ASANO Tadanobu - Harmonium

FAN Wei - Mr. No Problem

Richie JEN - Trivisa



Miglior attrice



SON Ye-jin - The Last Princess

FAN Bingbing - I Am Not Madame Bovary

KUROKI Haru - A Bride for Rip Van Winkle

Kara WAI - Happiness

Charo SANTOS-CONCIO - The Woman Who Left



Miglior attore non protagonista



KUNIMURA Jun - The Wailing

MA Dong-seok - Train to Busan

AYANO Go - Rage

DONG Chengpeng / Da Peng - I Am Not Madame Bovary

LAM Suet - Trivisa



Miglior attrice non protagonista



Elaine JIN - Mad World

MOON So-ri - The Handmaiden

MAEDA Atsuko - The Mohican Comes Home

Shabana AZMI - Neerja

Lynn XIONG - See You Tomorrow



Miglior esordiente



KIM Tae-ri - Mademoiselle

SAKUMOTO Takara - Rage

Firdaus RAHMAN - Apprentice

WU Tsz-tung - Weeds on Fire

LIN Yun - The Mermaid



Miglior sceneggiatura



Asghar FARHADI - Il cliente

Lav DIAZ - The Woman Who Left

SHINKAI Makoto - Your Name.

PARK Chan-wook, JEONG Seo-Gyeong - Mademoiselle

MAK Tin-shu, LUNG Man-hong, Thomas NG - Trivisa



Miglior montaggio



KIM Sang-bum, KIM Jae-bum - Mademoiselle

IMAI Tsuyoshi - Rage

YANG Jin-mo - Train to Busan

Lee CHATAMETIKOOL, Natalie SOH - Apprentice

David RICHARDSON - Operation Mekong



Miglior fotografia



YAMAZAKI Yutaka - After the Storm

KIM Ji-yong - The Age of Shadows

LUO Pan - I Am Not Madame Bovary

ZHU Jinjing - Mr. No Problem

DU Jie - The Wasted Times



Miglior musica originale



HATANO Yusuke, Peter KAM - Soul Mate

MOWG - The Age of Shadows

Xavier JAMAUX - Three

TSENG Si-ming - Godspeed

SAKAMOTO Ryuichi - Rage



Miglior costumi



Kenneth YEE Chung-man - The Wasted Times

JO Sang-gyeong - Mademoiselle

KUROSAWA Kazuko - The Sanada Ten Braves

KWON Yoo-jin, RIM Seung-hee - Train to Busan

William CHANG, CHEUNG Siu-hong - See You Tomorrow



Miglior scenografia



RYU Seong-hee - Mademoiselle

KANG Seung-yong - Pandora

HEYA Kyoko - A Bride for Rip Van Winkle

Alfred YAU - See You Tomorrow

FENG Ligang - Railroad Tigers



Migliori effetti speciali



JUNG Hwang-su - Train to Busan

OHYA Tetsuo - Godzilla - Il ritorno

SUN Li, SHENG Yong, Sam WANG, SUN Jing - Railroad Tigers

Perry KAIN, Johnny LIN, Thomas REPPEN - See You Tomorrow



Miglior suono



KIM Dong-han - The Wailing

FANG Tao, HAO Zhiyu - Crosscurrent

NAKAMURA Jun - Godzilla - Il ritorno

Kinson TSANG, George LEE - Cold War 2