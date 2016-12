Ultimi giorni per Tokyo Tribe in Blu-Ray!

Ultimi giorni per garantire la pubblicazione in Blu-Ray di Tokyo Tribe (2014). Se siete interessati a vedere in alta risoluzione il funambolico film di Sono Sion sulla scena hip hop giapponese, potete prenotarne una copia entro il 23 novembre. In caso siano raggiunti le 400 prenotazioni da tutta Italia, il disco sarà dato alle stampe.

Per maggiori informazioni e per prenotare la copia in Blu-Ray: www.cgentertainment.it/tokyotribe/

E per ingolosirvi, ecco una clip dell'intervista al nostro Emanuele Sacchi sul film:

Dim lights Embed Embed this video on your site