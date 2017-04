Hirugao - Love Affairs in the Afternoon (2017)

Nel 2014 Fuji Tv ha trasmesso una serie televisiva in 11 episodi ispirata al presunto aumento del tasso di infedeltà delle casalinghe giapponesi, in cui una moglie più matura, interpretata da Kichise Michiko, introduceva una conoscente più giovane, Ueto Aya, all'arte del tradimento. A tre anni di distanza Nishitani Hiroshi, già responsabile della regia di alcuni episodi televisivi, porta su grande schermo la prosecuzione della storia, costruendo un melodramma esasperato pronto a sfidare il box office.

Presentato in anteprima mondiale al Far East Film Festival 19, Hirugao – Love Affairs in the Afternoon segue il personaggio di Sawa (Ueto Aya) nella sua vita da neo-divorziata. Per una sentenza del tribunale, le è vietato avvicinarsi, parlare, scrivere o comunicare in alcun modo con l'uomo sposato con cui ha avuto una relazione, Kitano Yuichiro (Saito Takumi), un entomologo studioso di lucciole, ora tornato con la moglie. Sawa vive ora in un villaggio costiero e trova lavoro in un piccolo ristorante sulla spiaggia gestito da Naoto (Hirayama Hiroyuki), viveur che preferisce la tavola da surf al lavoro. Un giorno Kitano tiene una conferenza nei pressi e Sawa non riesce a impedirsi di nascondersi tra il pubblico. I due si rincontrano in una foresta alle porte del villaggio, presso un fiume nel quale Kitano sospetta si trovino alcune larve delle sue preziose lucciole. In un primo momento senza sfiorarsi o parlarsi direttamente, i due riprendono a frequentarsi, riaccendendo una fiamma spenta forzatamente tre anni prima. Almeno fino a quando Noriko (Ito Ayumi), la moglie di Kitano, insospettita dallo zelo con cui lo studioso si lancia nella ricerca sul campo, non lo segue e scopre la (ri)nascente tresca. Ne risulta una resa dei conti che rompe gli equilibri: Kitano lascia Noriko e si trasferisce a vivere con Sawa nel villaggio costiero, in attesa di ottenere il divorzio. La strada è però in salita, tra la gente che mormora e tende a ostracizzare Sawa per la sua nomea di “spaccafamiglie” e l'isteria crescente di Noriko. Trattandosi di un melodramma che non si nasconde dietro ad aggiornamenti alla contemporaneità, la tragedia è poi naturalmente in agguato.

Hirugao – Love Affairs in the Afternoon è un film competente nella sua costruzione ricattatoria: prima crea empatia per la bella e fragile Sawa, costretta a ricostruirsi una vita con le sue sole forze, poi fa sbocciare l'empatia tra lei e il bello sovrappensiero Kitano, infine distrugge una a una le loro illusioni di felicità futura, con pervicacia d'altri tempi. Nishitani Hiroshi sa maneggiare con collaudata artigianalità la carineria straripante dei suoi protagonisti, trasformando una storiella risaputa di caste palpitazioni domenicali in materiale commercialmente appetibile. In passato si è distinto per thriller tratti da romanzi di successo, come per Suspect X (2008), da Higashino Keigo, o Amalfi: Reward of the Goddess (2009) e Andalucia: Revenge of the Goddess (2011), da Shinbo Yuichi. Qui si butta a capofitto nella formulaicità più scontata del mélo e non risparmia nessuno struggimento del repertorio, dall'ennui esistenziale ai tentativi di suicidio. Il compito è portato a termine con stile, ma – oltre a raffigurare con compiacimento un moralismo insopportabile nelle relazioni sociali – ogni sentimento è esasperato al parossismo, troppo urlato e marcato per poter risultare davvero incisivo, passato lo stordimento della visione.



paese: Giappone

anno: 2017

regia: Nishitani Hiroshi

sceneggiatura: Inoue Yumiko

attori: Ueto Aya, Saito Takumi, Hirayama Hiroyuki, Ito Ayumi





