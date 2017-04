Mr. Zhu's Summer (2017)

Zhu, uno scombinato insegnante calvo in una scuola elementare della profonda provincia cinese, è alle prese con una crisi esistenziale e lavorativa. Da una parte gli sembra che nessuno apprezzi il suo impegno, lo guardano tutti con la simpatia riservata ai casi umani. Dall'altra due suoi studenti, il recalictrante Cavalletta e il cicciottello King Kong, si mettono di impegno per combinare un guaio dopo l'altro. Zhu è sostenuto da una fidanzata che “crede nelle sue potenzialità”, nonostante tutto, e da un dubbio anchorman televisivo, ma il suo atteggiamento ottuso e intransigente rischia di compromettere il quadro.

Song Haolin ha recitato in alcune serie televisive prima di effettuare il passaggio dietro la macchina da presa, dirigendo alcuni cortometraggi e progetti web. Mr. Zhu's Summer è il suo primo lungometraggio ufficiale, dove dimostra già un'ottima padronanza dei tempi comici e nella guida degli attori. Il protagonista, Sun Bo, che rasato richiama chiaramente l'aspetto del Xu Zheng di Lost in Thailand (2012), ha una costante espressione impassibile che invece di renderlo legnoso e monocorde, riesce a mettere a nudo la fragilità del personaggio. Snodo centrale sono anche i giovani attori, tutti straordinari. Mr. Zhu's Summer attacca alcune idiosincrasie dell'odierna Cina del socialismo di mercato, dalle prevaricazioni dei genitori nei confronti degli insegnanti alla necessità di eccellere e mettersi in mostra, dal problema della diseducazione sociale alla forte competitività. A questo mondo in corsa perenne, Zhu risponde con ingenuità compassata e lentezza studiata: si sposta su uno scooter scalcagnato, non perde mai la pazienza, si sottrae al gioco di dover mostrarsi sempre il migliore. Il risultato è una commedia velata di tristezza che non sferra nessun pugno allo stomaco, né stravolge le consuetudini, ma invita – pur ingenuamente – a ricentrare i propri valori. Il film manca di un pizzico di cinismo e cattiveria, ma già in questa veste di favola contemporanea si intravede il segno di uno sguardo attento, capace di cogliere conflitti e contrasti fin nelle piccole cose della vita.

paese: Cina

anno: 2017

regia: Song Haolin

sceneggiatura: Song Haolin

attori: Sun Bo, Li Haoze, Wang Jixian, Liu Xuetao, Xu Wei





Embed this video on your site Dim lights Embed



.