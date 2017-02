1.600 iscrizioni da 28 paesi e regioni per una manifestazione sempre più imponente e sempre più vicina a rappresentare “gli Oscar d’Asia” nell’immaginario collettivo. Gli Asian Film Awards ritornano a Hong Kong, dopo qualche edizione a Macao. Sarà l’Hong Kong Cultural Centre a ospitare il 18 marzo 2017 la proclamazione dei vincitori. Dando un’occhiata alle nomination, diffuse l’11 gennaio, è netta la predominanza dell’Estremo Oriente, dopo anni in cui il resto dell’Asia – specie Medio Oriente e India – erano stati fortemente rappresentati. Tra le nomination 2017 infatti solo una per l’India (attrice non protagonista) e una per l’Iran (sceneggiatura per Asghar Farhadi). Il resto è appannaggio di Giappone, Corea e Cina, con le sue declinazioni taiwanesi e hongkonghesi: poche concessioni per le altre nazioni del continente.

I migliori film est asiatici del 2016 Ecco una classifica dei più interessanti film di provenienza est asiatica del 2016, scelti dalla squadra di Asiaexpress. Tra le scelte, ritornano alcuni registi (ad esempio Sono Sion, Na Hong-jin, Johnnie To), ma per dare uno spettro più ampio, abbiamo deciso di lasciare le classifiche dei singoli collaboratori. Buone visioni, anche per il 2017! Ultimi giorni per Tokyo Tribe in Blu-Ray! Ultimi giorni per garantire la pubblicazione in Blu-Ray di Tokyo Tribe (2014). Se siete interessati a vedere in alta risoluzione il funambolico film di Sono Sion sulla scena hip hop giapponese, potete prenotarne una copia entro il 23 novembre. In caso siano raggiunti le 400 prenotazioni da tutta Italia, il disco sarà dato alle stampe. Per maggiori informazioni e per prenotare la copia in Blu-Ray: www.cgentertainment.it/tokyotribe/ E per ingolosirvi, ecco una clip dell'intervista al nostro Emanuele Sacchi sul film: Intervista a Ko Kai Ko Kai, conosciuto anche come Ko Chen-tung, è giunto al cinema quasi per caso. Nato nel 1991 a Taiwan, ha esordito a 20 anni nella commedia generazionale You Are the Apple of My Eye (2011) di Giddens Ko. Lo spropositato successo della pellicola in tutto l'est asiatico lo ha catapultato sul mercato. YASUJIRO OZU. SCRITTI SUL CINEMA (2016) Ozu Yasujiro (1903-1963), tra i più grandi registi giapponesi e della storia del cinema mondiale, ha lasciato molti scritti sul cinema e sul suo mestiere, per lo più occasionati da richieste esterne - un intervento su un giornale, un articolo per una rivista. Il merito di averli trovati, riuniti, catalogati è studiati è del critico Masasumi Tanaka (1946-2011), che in Giappone ha curato diverse raccolte in grado di gettare nuova luce interpretativa su un autore già molto studiato, in molti casi canonizzato. Scritti sul cinema, a cura di Franco Picollo e Yagi Hiromi, raccoglie e traduce una selezione di quegli scritti, tracciando un percorso toccante nella sensibilità artistica di Ozu. Transilvania International Film Festival 2016 Nella sua lettera di saluto posta a introduzione del catalogo, il Ministro della Cultura romena, Corina Şuteu, scrive di come Scott Foundas, Programming Executive degli Amazon Studios ed ex-capo redattore di Variety, le abbia una volta confidato come TIFF significhi ormai per lui Transilvania International Film Festival e non più acronimo per il festival di Toronto. E in effetti il Transilvania International Film Festival di Cluj-Napoca, giunto alla sua 15ma edizione e svoltosi dal 27 maggio al 5 giugno 2016, ha visto anno dopo anno una crescita esponenziale sia da un punto di vista dei visitatori, delle pellicole e degli ospiti, sia da un punto di vista qualitativo. Tutto grazie all’intraprendenza del suo fondatore e presidente Tudor Giurgiu. Sitges International Film Festival 2016 Giunto alla 49a edizione, il Sitges International Film Festival è, per gli amanti del cinema asiatico di genere, una miniera quasi inesauribile per quantità, tale da sopperire a qualche problema organizzativo del festival, nonostante l’accreditamento della FIAPF tra le rassegne che contano a livello mondiale. Si pensi al rapporto con la stampa, non sempre preciso, e la mancanza di una parte sociale, come i party per gli addetti ai lavori, una componente glamour, ma necessaria nella creazione di un network professionale. Intervista a Midi Z Di origini cinesi, nato in Myanmar nel 1982, emigrato a Taiwan ancora adolescente, Midi Z ha uno sguardo decentrato su nazionalità e confini. Fin dal suo esordio la sua attenzione si è concentrata sulla questione birmana e sul significato di dignità e migrazione. Return to Burma (2011), passato al festival di Rotterdam, è un ritratto meditativo e dolente di un paese povero, indecifrabile, strenuamente vivo. In seguito Midi Z si è dimostrato attivissimo, grazie a co-produzioni tra Taiwan, Myanmar e paesi europei. Ha presentato al festival di Berlino i successivi Poor Folk (2012) e Ice Poison (2014), ha diretto il documentario Jade Miners (2015) e una manciata di cortometraggi, mentre il più recente The Road to Mandalay (2016) è passato alla Mostra del cinema di Venezia nella sezione Giornate degli Autori. Intervista a Khashem Gyal Khashem Gyal è una delle voci più interessanti dei documentari e del cinema in genere tibetani. Il suo lavoro Valley of the Heroes (2013), visto in Italia nell’edizione 2014 di Intima Lente – Festival di Film Etnografici, rappresenta uno splendido e potente esempio di cinema di indagine e di documentazione che si fa anche passione civile per una cultura, quella tibetana, in una provincia lontana, una cultura che deve essere salvaguardata. Questa salvaguardia passa anche attraverso l’opera di Gyal, da sempre attento al suo Tibet. Tokyo Love Hotel, dal 30 giugno in sala Dal 30 giugno 2016 esce nei cinema italiani Tokyo Love Hotel (Kabukicho Love Hotel) del regista giapponese Hiroki Ryuichi, distribuito dalla meritoria e coraggiosa Tucker Film. Il film, presentato al Toronto International Film Festival nel 2014 e in seguito proiettato anche al Far East Film Festival di Udine, è un racconto corale che ruota intorno all'Atlas, un love hotel come tanti del quartiere Kabukicho di Tokyo. Tra sesso, umorismo e spleen esistenziale, Hiroki segue i suoi protagonisti stralunati e stanchi lungo un giorno e una notte. Tra segreti e sogni inconfessati, uno sguardo al Giappone contemporaneo lontano dagli stereotipi. Trento Film Festival 2016 Numerosa la presenza asiatica nelle varie sezioni del Trento Film Festival, la grande kermesse dedicata alla cinematografia di montagna giunta alla sua 64° edizione, svoltasi dal 28 aprile all’8 maggio 2016. La Cina il paese più rappresentato con ben quattro pellicole. Si parta da Himalaya: Ladder to Paradise (2015) di Han Xiao e Liang Junjian. Si tratta di uno splendido documentario che porta lo spettatore nel monastero di Rongbuk, a pochi chilometri dalla cima dell’Everest. Un monastero che è il tempio più alto al mondo, ma che vede la presenza di un solo monaco, Agusta Sanjay, che vede l'Everest come l'incarnazione di Dakini, colui che vive lontano dal caos del mondo.